顏寬恒再嗆周玉蔻：為了選舉不擇手段

國民黨台中第二選區立委補選候選人顏寬恆，昨（16）日出面駁斥媒體人周玉蔻指稱住台中七期豪宅，並表示自己一直住在沙鹿。今受訪時他強調，自己是真真正正的沙鹿人，並批某些媒體人、主持人為了選舉不擇手段、兩面手法。

顏寬恆今前往會勘和美大橋大肚端工程進度，受訪時他強調，自己是一個真真正正的沙鹿人，所以不管做什麼是都是以在地為出發、考量，地方建設及服務都是以在地為主，民眾需求也是以在地為思考，所以現在包括對手在烏日租房，住在高鐵站周邊，方便她離開台中或去其他地方，這都是可受公評的，自己不想做這樣的比較，但所有做為跟言行都是一致的，都以地方為出發，和所有鄉親一起，而這次補選是要選出真正在地、為地方思考謀幸福的候選人。

面對周玉蔻言行，顏寬恒認為，先射箭再畫靶不只是雙標，是針對，不管是周玉蔻、溫朗東等媒體人，或其他節目主持人，相信他們都是為了這次選舉不擇手段、鋪天蓋地，其實民眾都看在眼裡，相信也經得起法律檢驗，希望大家要正視這個問題，現在是在選台中第二選區立委，是要選出對地方服務、打拚、爭取建設，以地方為出發點的候選人。

至於被問到媒體人是否要堅守公正、客觀的媒體第四權，顏寬恒說，公不公正大家都很清楚，兩手策略，一手攻擊在野候選人、一手拿政府標案，不僅在媒體網路上拿到超高聲量、收視率，還拿了政府好處，所以大家應該都很清楚他們的目的是什麼，媒體第四權已經被他們踐踏了；而很多媒體報導也用了周玉蔻、溫朗東的不時資訊，希望大家可以審慎一點。