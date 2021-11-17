女星安心亞是著名的宅男女神代表，加上她近年轉型成功，在戲劇、主持、唱片等領域都有不俗成績，安心亞表現亮眼、實力有目共睹，而親民的安心亞不吝嗇在網上分享生活日常，她昨（16日）就曬出辣穿蕾絲馬甲照，安心亞一彎腰就讓傲人美胸、小蠻腰若隱若現，好身材相當吸睛。

照片中，安心亞放下一頭長髮，她身穿白色蕾絲馬甲、牛仔褲，再搭配一件黑色皮外套，安心亞整體穿搭率性又不失性感，其中，馬甲的深U領和下半部的蕾絲設計，讓安心亞的傲人美胸、纖細蠻腰和白嫩肌膚全都露，她凹凸有致的身材曲線相當吸睛，辣照吸引女星李佳穎直呼：「好兇喔」、程予希也大讚是「性感牡丹」。

安心亞辣穿蕾絲馬甲，好身材相當吸睛。（圖／取材自安心亞Instagram）

安心亞當年以性感身材和不怕扮醜的模仿功力，讓她火速打開知名度，安心亞還因此被封為「最美女丑」、「宅男女神」，同時，安心亞也積極多元發展，在唱片、戲劇和電影都闖出一片成績，安心亞實力有目共睹，也成功轉型成為影歌視三棲的代表，演藝成績不俗。

儘管安心亞貴已經身為女神，不過她情路不順，安心亞單身近6年，她在主持節目《同學來了》時，也不時透露想談戀愛，而安心亞日前在節目中問到感情運勢，命理師詹惟中為她測字、看著安心亞寫的「好」字後，則說安心亞今年將終結單身，讓她開心不已，也期待安心亞早日宣布戀愛的好消息。