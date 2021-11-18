Google地圖今天在台北推出「車廂擁擠程度預測」功能，成為繼雪梨、紐約後，全球第3個推出此服務的城市。使用者將可以在使用導航時，查看台北捷運板南線即時車廂擁擠程度。

Google在官方部落格發文說明，目前這項功能採用的資料由台北捷運提供，會逐步納入更多城市、捷運路線的預測資料，讓通勤族享受更便利的交通導引。

車廂擁擠程度預測結果是在人工智慧技術的輔助下，綜合分析Google地圖使用者貢獻的數據，以及用來預測全球各地大眾運輸路線擁擠程度的歷史趨勢所得。

Google強調，所有預測功能都以保障隱私權為最優先考量，Google採用世界級的去識別化技術和差異化隱私技巧來處理定位記錄資料，確保使用者的資料隱私安全無虞。

Google地圖今天還公布其他多項新功能，其中「區域繁忙度」功能將整合即時繁忙度趨勢，可以立即查看社區或城市內特定區域的人潮是否開始增加或已經十分擁擠，這項功能將在今年底前開放全球Android及iOS用戶使用。

為了幫助使用者在大型建築物內迅速掌握方向，Google地圖將針對世界各地的所有機場、購物中心和交通轉運站，在全球Android和iOS裝置上擴充「商家指南」分頁功能。只要建築物有相關資料可供存取，用戶就能迅速查看建築物周遭的商店類型，例如機場貴賓室、停車場等。

此外，Google地圖向Android使用者推出只提供本人查看的全新「時間軸深入分析」分頁，如果選擇開啟「定位記錄」功能，即可在時間軸中看到一個全新分頁，將提供每月的移動趨勢分析，可以查看自己使用的交通方式，包含在開車、搭乘飛機、騎乘單車、步行等的距離和時間。（編輯：張良知）1101117