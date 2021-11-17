藝人小炳(余俊賢)自哥哥大炳(余炳賢)離世後，變成獨自一人扛起家庭經濟重擔，有鑑於演藝工作收入不穩定，他減少了目前工作，轉往服務業，驚爆莫名瘀青引發細菌感染，致使罹患菌血症，因此緊急住院，情況一度危急，事實上演藝圈有不少藝人因細菌感染而演變成重大傷病，「地產女王」張淳淳當年下半身長滿潰爛肉瘤就是一例。

張淳淳早年是知名舞蹈老師，曾帶過許多大明星如李玟、周杰倫、SHE等，還替許茹芸、鄭秀文的歌曲填詞，多才多藝的她，近年則淡出演藝圈專心投資，成了億萬身家的「地產女王」，但張淳淳曾吐露罹患怪病，自嘲賺了很多錢不過是讓自己住了頭等病房而已，對抗頑強病菌，讓樂觀的她差點想不開。

張淳淳2010年曾為微調美腿而到北市某診所進行抽脂手術，不料事後下半身長了40顆肉瘤，還潰爛化膿成了恐怖的傷口，診斷後查出她是細菌感染，罹患罕見的「非結核分枝桿菌」，她懷疑是在醫美做抽脂手術時，受到感染的。

張淳淳因為這場病，不斷進出醫院，一度住院長達400天，天天使用7種抗生素治療，還得清創，過程極度痛苦，而前半年黃金期，張淳淳表示病情毫無起色，連醫生都快放棄，最終奮戰長達3年時間，才恢復健康。

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