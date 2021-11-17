永豐金控近年致力推動永續發展成果豐碩，在甫揭曉的道瓊永續指數（Dow Jones Sustainability Index DJSI）評比結果，首度獲選納入道瓊永續新興市場（DJSI Emerging Markets）指數成分股，亮眼表現獲得國際級標竿永續評比機構之肯定。

永豐金控表示，面對當今氣候變遷風險加劇，永豐除持續在既有基礎上不斷精進，並順應國際永續發展趨勢及政府政策方向，以「引領綠色商機，實踐永續承諾」為永續策略主軸，期運用自身行業優勢，全力支持政府永續金融與再生能源政策，發掘綠色商機。永豐擴大推動ESG評鑑機制，促進企業減碳轉型，讓永豐「支持ESG發展的第一品牌」企業形象深植人心，更進一步朝國際永續標竿企業邁進。

道瓊永續指數是全球最具公信力的永續標竿指數之一，並為機構投資人進行永續投資的重要參考，於1999年推出，是全球第一個企業永續投資評比指標，每年邀請全球數千家企業進行評比，透過經濟治理、環境與社會三大面向評鑑企業永續發展表現，各產業僅有得分最高的前10％企業得以獲選為成分股，競爭十分激烈。

永豐金控今年評比成績大幅提升，特別在環境與社會相關資訊報導、金融包容性／普惠金融、客戶關係管理、營運重大議題管理等題組，獲得滿分肯定。除入榜DJSI，永豐金控今年在其他標竿永續評比亦有優異的表現，包括FTSE Russel ESG評比躍升為國內金融同業第二名、MSCI ESG 評比A級，並持續為「MSCI ESG 領導者指數」、「台灣永續指數」、「公司治理100指數」等國內外指標性永續指數成分股。

此外，永豐金控更連續二年名列證交所《公司治理評鑑》排名前5％、《天下永續公民獎》前100強(大型企業組前50強)，以及「 TCSA台灣企業永續獎」綜合績效類–台灣企業Top 50等，顯見永豐金控永續發展經營有成，永續治理成效卓著。