國民黨立委蔣萬安日前遭民眾嗆「萊牛為什麼可吃」，民進黨反酸馬政府早在2012年就開放萊劑美牛進口。對此，前總統馬英九辦公室表示，當年開放萊牛進口，堅守「牛豬分離」立場，至今堅持不開放萊豬進口的立場不曾改變，反觀民進黨，推翻當年國、民兩黨「牛豬分離」共識，罔顧國人健康。

反萊豬、公投綁大選、珍愛藻礁、重啟核四等四大公投將於12月18日投票，藍綠近來針對萊豬議題話語交鋒，民進黨發言人簡舒培昨說，馬英九指進口萊豬是「故意討好美國」，但國內最早開放萊劑肉品，就是2012年的馬英九，「馬前總統說出此番言論時，是否感覺到自己的臉很腫？」

對此，馬辦指出，2012年開放「含萊克多巴胺」美牛進口，是經過立法院三讀通過；「牛豬分離」等原則是國、民兩黨共識，用以降低健康風險。可以吃牛，不可以吃豬，是考量國人飲食習慣中，豬肉為主要食用肉品，每年豬肉消費量約是牛肉的5到7倍，尤其國人喜食各種豬內臟萊劑殘留量極高，消耗量更可逾牛的200倍，因此在進口含添加劑的豬肉時應該更為慎重。

馬辦表示，馬總統執政八年，堅守「牛豬分離」的立場，為國人把關食安，堅持不開放含瘦肉精美豬進口，立場不曾改變。相比之下，蔡政府卻以一紙行政命令就貿然開放瘦肉精美豬，棄守國人食安防線。

馬辦批評，民進黨不僅推翻兩黨共識，更不斷以錯誤命題、片面資訊誤導民眾，迴避進口瘦肉精美豬、含萊克多巴胺的美豬內臟對國人健康的影響性，罔顧國人健康。