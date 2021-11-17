一名男高中生表示，最近班上新轉來一位女學生，自稱和班上某位愛惹事女同學是表姊妹關係，因此大家都不敢和新同學搭話，過了一段時間後，沒想到愛惹事的同學竟然說「我們不是表姊妹，是孫女關係」，令他聽了一頭霧水，「完全不曉得要怎麼看待她們了」，孰料不少鄉民卻向原PO喊話，「聽聽就好了不用太認真」。

原PO今（17）日凌晨於PTT八卦板指出，先前班上轉來一位女同學，她自稱是同班愛惹事生非女同學的親戚，兩人是表姊妹關係，所以對她有點畏懼，再加上新同學個性較安靜、怕生，因此有不少同學都會盡量避免與她交談。

不過隨著時間久了，新同學和大家漸漸熱絡後，愛惹事的女同學竟說「我們不是表姊妹關係，而是外婆和孫女的關係」，此話一出令在場人都十分吃驚，但女同學接著說「我孫女是透過時間魔法穿越回來的」，一席話把原PO搞得相當混亂，「完全不知道要怎麼看待她們，大家有什麼建議，或是有八卦嗎？」

貼文曝光後，不少鄉民噓爆，「叫外婆管好自己女兒」、「祖孫一起上課？」、「怎麼感覺跟日本某動漫的情節很像啊」、「女同學有在看動漫吧」、「這種話就隨便聽聽就好了，不用太認真」。