許多人都希望在職場上的付出能反應在薪水、升遷上，但往往事與願違時，會對主管的決定感到不滿，有網友上網抱怨年終調薪與分紅都不如自己預期，面談後，主管也未告知做不好的原因，讓他相當憤怒甚至想報復主管，詢問大家該怎麼辦？意外釣出內行人以3點分析升遷秘辛，直指很多人覺得實力就能決定一切，但搞清楚公司運作的人情世故與規則，才是比績效跟考績更重要的事情。

該名網友在PTT論壇上發文表示，自己對於主管的調薪分配相當不滿，「年尾公司開獎了，調薪跟分紅不如預期的好，但我實在是不知道為什麼，跟主管面談主管只說我在部門排後面，人家比我好，心理很不平衡，至少也說我哪裡不好吧。」

不僅如此，原Po甚至想要報復主管，「一定會有人說我如果不爽那離職算了，但這種爛主管才是該先離開吧，超想要報復主管」最後，他也詢問網友們是否有類似的經驗可以分享？文章一出引起熱烈討論。

有內行人以3點分析揭露職場上的升遷秘辛，首先，他強調主管也是領薪水的員工，誰不想給所有人都分紅加薪，幹嘛故意弄臭自己得罪人，「你認為的主管也是打工小弟，根本沒權利決定你的績效與加薪，一間公司，正常的績效或考績是有分名額的，假設是四個等級ABCD，就是要按照貢獻程度去排名，但這個排名是有學問的。」

此外，內行人提醒，越高層越看不到細節，所以印象分數非常重要，而很多人老是直接鑽到細節，認為只靠實力就好，「通常你的主管也會想，我要排誰在前面，我的績效才會被更高層認可。」

他點出，印象分數又決定於每年哪些是公司重點，而高層主管又特別注重什麼，「這就是為什麼一堆專案都要蹭熱度，賣弄名詞，所以選對重點專案非常重要、蹭熱點非常重要，選對工作重點，一年就穩了。」

第二點則是，員工在高層的印象，「更高層的，根本沒空跟你去算細節分數，所以各種宣傳場合的簡報內容，說話內容決定很大的印象分數，你的主管可能有時間注意細節與員工的實力，但是礙於更高層的印象，他為了拿好績效，所以也只能照更高層的印象排。」

第三點，內行分析，有沒有其他部門的人幫你說好話，是相當重要的一點，「通常要給一個人好績效排名前面，要寫理由的，寫理由最好的寫法，最好是有別的部門來背書或說話，由非親非故的其他單位說你好，超有公信力的，這時你主管把你排前面也站得住腳。」

最後，他認為，很多人工作10年都還不懂，升遷很多時候與實力沒有直接關聯，「努力很重要、實力很重要，但都是基本，搞清楚公司運作的一些人情世故與規則，才是績效或考績排前的關鍵。」

文章一出引起熱議，不少人直說中肯，「這篇其實正解，很多主管根本沒喊價權力」、「完全同意，專案有沒有刷到存在感才是重點」、「搶到重要的專案比做雜案做到流汗流滴來的重要多了」、「太中肯惹，大公司就是這樣打考績的」、「簡單講就是做主管要的」、「完全同意，除非你同事都智障，不然有實力只是基本盤。」