新北市板橋區黃姓國小六年級男童被父親責備線上遊戲玩太久，本月14日下午負氣離家出走，在住家附近遊蕩10小時，家長著急報警並在臉書社團貼文尋人，熱心民眾在道路上發現男童，主動將男童帶往派出所，通知家長帶回。

14日下午2時許，黃童父親焦急至板橋警分局大觀派出所報案小孩離家出走，稱只因念了小孩幾句線上遊戲玩太久，沒想到小孩竟負氣離家。警方立即調閱監視器並派員到轄內街道、公園、超商等處尋人。

黃童家長同時上臉書社團貼文請網友協尋，當晚10時許，熱心民眾洪姓男子在板橋大觀路住處外滑手機，見眼前走過1名男童，與他不久前才在臉書社團看到協尋貼文的男童神似，洪男上前向男童確認後，主動將男童帶往派出所。

員警見男童安然尋獲，立即通知家長，得知男童已10小時未進食，自掏腰包買麵包、牛奶給男童果腹。隨後男童父親到場，頻向警方和熱心民眾道謝，將小孩帶回。