中國國家主席習近平與美國總統拜登16日剛進行逾3小時的視訊峰會，美國傳出在習拜會時要求中國釋放石油儲備，以協助穩定不斷飆升的國際油價。此亦為中美正在進行的經濟合作討論的一部分。

南華早報17日引述消息人士報導，中國對美國的要求持開放態度，但尚未承諾採取具體措施，因為中國政府需要考慮國內消費需求。據悉，中美雙方官員正在磋商細節。

報導指出，在習拜會舉行前，中國外長王毅和美國國務卿布林肯亦曾在之前的一次通話中討論過這個問題。

本月稍早前，石油輸出國組織（OPEC）和俄羅斯拒絕應美國要求加快增加原油供應，以遏抑高漲的油價。

雖然美國政府施壓要求加快增加石油產量，但石油輸出國組織和俄羅斯等國家開會後拒絕響應，OPEC決定12月繼續按原訂安排，每日增產40萬桶，並重申目前的能源短缺危機，主要問題在於天然氣供應，OPEC沒有能力處理。

路透報導，OPEC認為，如果有需要，美國本身就有足夠的產量增加供應。但白宮表明不會干預行業運作，並批評OPEC和俄羅斯不願意加快增產，可能危害全球經濟復甦。