北京證券交易所（北交所）開市後，新增上市公司將來自新三板創新層。目前，共有61家創新層公司處於北交所公開發行並上市的審查狀態，這些公司的進入將進一步壯大北交所市場規模。

北交所於本月15日正式開市，首批上市公司共計81家。其中，10檔股票屬於新股範疇，故其上市首日不受漲跌幅限制。這10檔新股首日漲幅平均達200％漲幅，最高達5倍。賺錢效應讓投資者對後續參與北交所「打新」充滿期待。

北交所官網顯示，截至11月16日，共61家公司處於北交所公開發行並上市的審查狀態。其中，處於已受理、已問詢、報送證監會、中止四個狀態的公司分別有12家、38家、1家、10家。

據《中國證券報》報導，整體來看，北交所首批81家上市公司經營狀況穩健，成長性較為突出，大部分屬於行業細分領域的排頭兵，或是下游國際國內重要企業的長期穩定供應商。

首批北交所81家上市企業中，其中17家公司為專精特新「小巨人」企業，屬於先進製造業、現代服務業、高技術製造業、高技術服務業、戰略新興產業等領域的公司占87％。

包括吉岡精密在內的62家「後備軍」也不遜色，其中不少公司在細分領域有較強的話語權。