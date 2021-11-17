隨著防疫規範鬆綁，韓國單日確診人數再次突破3000例，創下疫情爆發以來次高紀錄，危重症患者人數也持續刷新紀錄，達到522例。

韓國中央防疫本部統計，截至今天凌晨零時，韓國境內感染COVID-19（2019冠狀病毒疾病）人數新增3187例，時隔53天再次突破3000例；病歿人數增加22例，累計3115例。

韓國政府自11月起鬆綁部分防疫規範，預估單日確診人數最高可能達到4000、5000例。16日新增案例中，3163例為社區感染；近一週日均新增社區感染人數增至約2403例。

以確診者所在地區區分，首爾市16日新增1432例，京畿道956例、仁川157例，首都圈共計2545例，占比達8成，首爾市與首都圈整體新增病例數同時創下新高。

值得注意的是，危重症患者人數持續增加，截至今天凌晨零時達到522例。韓聯社報導指出，這項數據已超過防疫當局當初宣布鬆綁防疫規範，說明啟動非常措施標準時舉例提到的500例標準。

韓國防疫當局先前表示，若疫情大幅惡化，將中斷階段性恢復日常計畫，啟動非常措施，再次強化防疫規範，其中一項判斷標準為危重症患者人數，但當時未發表確切標準。當局預定今天公布詳細判斷基準。（編輯：馮昭）1101117