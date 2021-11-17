百貨商場周年慶正進行中，民眾紛紛把握機會消費，為保障市民消費安全，台北市政府針對大型百貨賣場進行公共安全檢查，共計檢查39家場所，其中違反建管規定者有4家，為UNIQLO西門店、CITYLINK南港店、美麗華百樂園、昇恒昌內湖旗艦店，依法各開罰12萬元，並要求限期改善，目前均改善完成。

建管處表示，本次檢查不合格場所違規事項包括未依規定辦理建築物公共安全檢查簽證及申報作業、防火區畫之防火鐵捲門閉合不全與防火門無法復歸等缺失，已嚴重影響防火及人群之逃生避難功能，皆已依法對各場所處罰12萬元，並要求場所改善完畢。

建管處表示，由於百貨賣場周年慶期間，大型消費場所是人潮眾多的地方，自主安全管理上一定要有更高的安全標準，建管處除了平時落實各類場所公安申報管理外，更持續辦理不定期之「抽檢」驗收成效，以保護消費者於場所之公共安全。

建管處處長劉美秀強調，執行百貨賣場的公共安全聯合抽檢的目的，在於提醒業者平時就應重視維護營業場所之公共安全，呼籲業者勿任意堆置雜貨於安全梯間、防火鐵捲門下方、排煙室或走道，阻礙人員逃生避難而造成公共危險。

劉美秀表示，民眾倘有發現違規情事亦歡迎隨時撥打服務專線：1999，通報市府話務中心，倘有查獲不合規定情事，當依建築法重罰，積極為消費大眾的消費環境安全把關。