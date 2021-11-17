2022年地方大選將至，各政黨布局引發關注。國民黨立委吳斯懷16日質詢衛福部部長陳時中，問陳「有沒有意願要參選台北市長？」陳回應，目前沒有參選的規畫，現在以防疫為重；吳則強調希望陳能「言行一致」。陳時中的話引發熱議，網友諷刺道：「民進黨的話能信嗎？」痛批民進黨已多次失信於民，所做出的承諾都只剩參考價值。

近期陳時中去年6月脫口罩唱歌、飲酒的影片外流，《美麗島電子報》董事長吳子嘉分析，影片外流目的就是要擋陳參選台北市長。吳斯懷16日質詢時問陳的看法，陳表示，這是過度延伸「我確實沒有這樣的感覺」。吳追問陳：「有沒有意願要參選台北市長？」陳答覆：「現在以防疫為重，沒有參選的規畫。」

聽到陳時中的說法，吳斯懷再度逼問：「好，你目前沒有這樣一個規畫，是不是？」陳則再強調：「現在還是防疫為重，目前的工作。」吳重申：「你今天的回答會有紀錄的，我希望你能夠言行一致，否則讓大家在那邊搞成你們的民進黨派系鬥爭，不是好事，對政府不是好事，對防疫更不是好事。」

陳時中參選台北市長「目前沒有規畫」的說法，在網路引發熱議，網友紛紛表示：「民進黨的話能信嗎？」「之前也說疫苗都買夠了，後來呢？」「以前反美牛現在挺美豬，雙標已成習慣」、「民進黨已經讓六都市長讓黨主席徵召了，選不選要看主席徵不徵召」、「到時推一句黨主席徵召就下莊了」、「民進黨的承諾只剩下參考價值」。

★中時新聞網關心您：喝酒過量，有礙健康！

★中時新聞網提醒您：酒後不開車，安全有保障。