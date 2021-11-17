擁有34D傲人上圍的「TVB咪神」張秀文（Sammi）去年傳出有新戀情，與金融業富男友王大權（Billy）交往，昨(16日)張秀文閃電宣布兩人將結婚，但因疫情還沒有宴客打算，並強調絕對不是奉子成婚。而張秀文過去形象兩極，年輕時為了照顧生病母親休學，作風節儉低調，封為圈中絕世好女人之一，但2年前又傳介入「大陸第一美胸」徐冬冬和尹子維的戀情，令人霧裡看花。

身高168公分又有D級上圍的張秀文是2010年香港小姐比賽亞軍，之後她簽入TVB成為新一代波神，最有名作品為《木棘証人》，她形象清新，曾考進港大化學系，但因母親生病需要照顧而休學，一年後又考進城大工商管理系學士順利畢業，她出道初期星路不順，曾住進香港著名的「劏房」（將原住宅單位分割成數個更小的出租單位以供低收入居住），生活樸實節省，因此得到許多網友喜愛。

張秀文曾傳介入徐冬冬和尹子維戀情。（圖／翻攝自徐冬冬微博）

感情方面，張秀文曾與仇志強兒子仇耀斌交往7年，但後來傳出她劈腿密戀尹子維，等同搶了徐冬冬男友，形成四角戀，但她表示沒有交往過，「我一直都單身，一路自出娘胎都是單身」。近年她在「金牌媒人」林盛斌介紹下才認識王大權，兩人一拍即合，交往一年多就閃婚。

張秀文昨透露王大權近期突然求婚，還出招將房子布置滿汽球，誠意十足又浪漫，她便點頭願意和對方共度餘生，而王大權大有來頭，除了在金融業相當有成就外，也是「皮草太子爺」王大業的堂弟，王大權曾在香港大學修讀經濟金融學士課程，畢業後本來在銀行工作，後來出來創業，據知年薪超過千萬港幣。