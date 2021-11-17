中新網17日報導，中國工程院院士鍾南山創新研究團隊17日發布消息稱，鍾南山希望加強慢阻肺早診早治，「走出一條能夠像高血壓、糖尿病一樣的早期干預治療慢阻肺的路，這樣我們將可以為國家節約大量的錢財，也能將慢阻肺對社會造成的影響降到最低」。

2021年11月17日是第20個「世界慢阻肺（慢性阻塞性肺病）日」，主題是「健康呼吸，無與倫比」。

鍾南山稱，中國死亡率排第一的是腦卒中（中風），其次是心臟病，第三位就是慢性阻塞性肺疾病（簡稱：慢阻肺）。目前中國有約九千多萬慢阻肺患者，其中95％以上都處於疾病早期，早期患者一般無明顯症狀，「症狀將隨著時間逐漸嚴重，比如，日常行動(乘車、上樓梯)覺得喘不上氣，再去找醫生，已經晚了，肺已經出現不可逆的改變了」。

「對疾病管理最重要的是預防，什麼叫「健康中國」？就是以預防代替以治療為主，提倡早發現、早診斷、早治療，這是很大的概念上的轉變。人不可能不得病，但在疾病早期，哪怕很嚴重，就算是腫瘤，早期發現治療的效果也是好的，存活率很高。」鍾南山稱。

「現在真正有早期干預的疾病，比如高血壓、糖尿病這些，大家都接受。但是，像慢阻肺，患者卻沒有什麼積極性，因為他不覺得有什麼問題。」鍾南山稱，所以，這需要一個概念的轉變，這也是「健康中國」需要做宣傳教育的內容。

2017年，大陸已經有前瞻性研究證明，早期在社區診斷，只要給很少的藥進行早期干預，患者的肺功能就能很明顯的改善，且有相當一部分患者可以恢復正常。「我們現在也正準備開展社區大規模的早期干預，發現患者以後，再積極早期干預治療。」鍾南山稱。

此外，16日起，廣東省鍾南山醫學基金會聯合善心體檢等社會多方力量，啟動「善心呼吸健康萬人篩查」——正在開展對肺癌、慢阻肺、過敏性疾病的早期篩查活動。

鍾南山稱，為推進「以治病為中心」向「以人民健康為中心」的轉變，落實預防為主的工作方針，讓更多老百姓認識肺癌、慢阻肺、過敏性疾病、睡眠呼吸等疾病，推進「早篩早診早治」的健康行動，倡議建立呼吸疾病的全國全社會全民的協同防治體系，共同推進呼吸疾病的「早篩早診早治」。