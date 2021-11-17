中部二期稻作將陸續進入收割期，一些農民還是習慣露天燒稻草，灰煙四起，彰化縣環保局同步運用空拍機、制高點監控設施即時連線等科技執法稽查管制，今年10月份查獲露天燃燒行為人並開立82張罰單。

二期稻作收割期，彰化縣稽查露天燒稻草，10月已經開立82張罰單。（彰化縣環保局提供／吳敏菁彰化傳真）

彰化縣環保局長江培根表示，露天燃燒稻草不僅會釋放大量二氧化碳及細懸浮微粒至環境中，濃煙導致空氣品質惡化、危害健康、甚至影響行車安全。除了採取科技稽查，曾有露天燃燒痕跡情形農田，透過「地籍圖資網路便民服務系統」查詢地籍資料，主動拜訪輔導，加強管制露天燃燒行為。

二期稻作收割期，彰化縣稽查露天燒稻草，10月已經開立82張罰單。（彰化縣環保局提供／吳敏菁彰化傳真）

二期稻作收割期，彰化縣稽查露天燒稻草，10月已經開立82張罰單。（彰化縣環保局提供／吳敏菁彰化傳真）

環保局空氣品質科長尤鴻昌指出，農民可透過再利用方式處理稻草，如就地翻耕掩埋、應用分解腐化菌、作物覆蓋或其他再利用方式處理稻草。今年持續結合農會推廣腐化菌肥處理稻草，編列預算補助農民每分田每桶腐化菌20公升、 補助100元，農民僅需部分負擔150元，並可就近向附近農會登記購買使用。

環保局表示，彰化縣稻作期間稻草露天燃燒比例已由2018年9.2％降至目前的3.4％。呼籲心存僥倖以焚燒方式處理稻草，濃煙四起，啟動空拍無所遁形，違反將依「空氣污染防制法」規定，處新臺幣1200元以上10萬元以下罰鍰。倘有發現露天燃燒行為，可協助撥打公害陳情報案專線04-7115655轉803、804、805檢舉。