吳弭16日宣誓就職波士頓市市長。

出生自台灣移民第2代的吳弭（Michelle Wu）昨（16）日宣誓就職波士頓市長，成為波士頓史上首位女性及有色人種市長。美國全國公共電台（NPR）同日刊文指出，吳弭打敗3名非裔候選人讓部分選民感到「失望」，這則報導被美國網友罵爆，認為媒體刻意操作種族議題，在有色人種間挑起對立。

36歲的吳弭在2日的選戰中以逾6成的得票率大勝同是移民第2代的阿拉伯裔對手喬治（Annissa Essaibi George），成為波士頓史上首位女性及有色人種市長，吳弭在16日宣誓就職，任期將延續至2026年1月。

不過NPR同日相關報導卻以「失望」上標，美國福斯新聞（Fox News）報導，這則新聞的原標為「歡呼聲伴隨部份失望，第一位女性及有色人種成為波士頓市長」，NPR發布在推特的推文寫道：「作為亞裔美國人，吳弭是首位領導這個城市的女性及有色人種，在許多人稱是轉機的同時，其他人則感到失望，因為另外3名非裔候選人甚至無法與她匹敵。」

Tsk, tsk @NPR. Driving a wedge between People of Color, keeping underrepresented groups fighting each other for scraps.

NPR has since deleted this tweet about new Boston mayor Michelle Wu. pic.twitter.com/eYKL2mWWqW — Mary Chao 趙 慶 華 (@marychaostyle) November 16, 2021

福斯新聞指出，這則報導花了大片篇幅描繪選民對吳弭勝選的憂鬱情緒，一名受訪者坦承「哭了」，因為不知道波士頓何時才會再出非裔市長。

另一名選民表示對吳弭勝選感到「失望」，但對於非裔候選人無法勝出也「不感到意外」；第3位受訪者則表示，對於非裔候選人無法晉級感到「悲傷」。

NPR也公布民調，顯示有色人種最多的地區，3名非裔候選人一共拿下3/4選票，在白人聚集的地區只拿到1/4選票。

福斯新聞指出，NPR引發讀者嚴厲批評，記者葛羅雯（Emma Carew Grovum，音譯）回應，報導中提到的觀點確實是有價值的，但是報導使用的框架完全是「垃圾」，「為什麼我們在說故事時要讓有色人種相互競爭？為什麼我們不能慶祝一位剛剛在職業生涯中達到重要里程碑的有色人種女性？」

There's merit to the voices in this story of course, but this framing is absolute trash.



Why must we pit POCs against each other in storytelling? Why can't we celebrate a woman of color who has just reached a massive milestone in her career? https://t.co/Rsi0JOFaMV — Emma Carew Grovum (@emmacarew) November 16, 2021

波士頓市長選戰先在9月14日進行初選，當時一共有5人參選，最終由吳弭及喬治分別以33%、22.5%得票率前2名勝出、晉級最終選戰，初選中的3至5名分別為市議員康貝爾（Andrea Campbell）、代理市長詹尼（Kim Janey）及前波士頓經濟發展主管巴羅士（John Barros），三人均為非裔，不過在初選中的得票率均未超過20%。

媒體人凱瑟爾（Mia Cathell）發布推文指出，代理市長詹尼是波士頓首位女市長及非裔市長，但在初選中僅拿到第4名，詹尼落敗後甚至轉為支持吳弭，她提到，NPR過去曾讚賞這次選舉的多元性，「為何又要淡化亞裔美國女性勝出？」

Kim Janey became Boston's first black, first female mayor, but she finished 4th in the preliminary among 5 mayoral candidates of color. (Janey even endorsed Michelle Wu.)



NPR had applauded the diversity of the contenders. What changed? Why downplay an Asian American woman's win? pic.twitter.com/FizBISLYxN — Mia Cathell (@MiaCathell) November 16, 2021

在一片罵聲之後，NPR隨即將文章改標為「為何波士頓必須等更久才能有第1位非裔市長？」原來的推文也已刪除，坦承原來的標題及推文扭曲報導。