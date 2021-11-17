櫃買社會責任債券今年發行142.97億 11:022021/11/17 工商 林燦澤 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 櫃買中心17日表示，今年首度推出社會責任債券，於110年4月29日發布永續發展債券作業要點，新增社會責任債券櫃檯買賣制度，截至11月16日，流通在外檔數已計有7檔，發行餘額為142.97億元（包括永豐銀10億元、凱基銀7億元、中信銀10億元、遠東新世紀12億元、韓國新韓信用卡公司3億美元、北富銀10億元及合庫10億元)。 好神國壽買股海賺982億 《櫃買市場》櫃買主題式法說 22日敲鑼開跑 #社會責任債券 #櫃買 #櫃買中心 #日發布 #永續發展 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 百貨周慶熱銷榜揭曉 歐系洗碗機精品搶手 04:102021/11/17 時尚消費 友善環境指數成分股 檔數不固定 04:102021/11/17 證券．權證 合庫投信提升綠色投資實力 04:102021/11/17 全球財經 減碳議題夯 永續基金添新兵 04:102021/11/17 投資理財 外資期現貨 同步作多 04:102021/11/17 證券．權證 《基金》登6萬關 印度SENSEX指數今年來漲26％ 10:342021/11/17 財經 深耕ESG領域 新光保全連9年獲頒BSI永續獎 10:522021/11/17 財經 台灣權王－入帳高峰 創意帆宣Q4大進補 04:102021/11/17 證券．權證 台達連11年入選DJSI世界指數 04:102021/11/17 產業特刊 婦買7萬大衣大鬧百貨遭上銬 律師李怡貞1句話電爆：別侮辱貴婦 09:532021/11/17 社會 《期貨》三大期指全紅 11月台指期叩關17700 09:092021/11/17 財經 財經熱門新聞 中芯虧大！蔣爸握關鍵技術遭忽視 台積電靠這研發3奈米 - 財經 資深工程師有多賺？老手爆內幕：40歲退休身價破億 - 財經 老美黑手伸進晶片自由市場？張忠謀一席話曝玄機 - 財經 老師電視解盤「這檔」收視狂飆 他驚爆散戶慘了 - 財經 獨》范雲要台電制止前核四廠長放話 退休高層轟：還有言論自由嗎？ - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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