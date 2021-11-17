櫃買中心17日表示，今年首度推出社會責任債券，於110年4月29日發布永續發展債券作業要點，新增社會責任債券櫃檯買賣制度，截至11月16日，流通在外檔數已計有7檔，發行餘額為142.97億元（包括永豐銀10億元、凱基銀7億元、中信銀10億元、遠東新世紀12億元、韓國新韓信用卡公司3億美元、北富銀10億元及合庫10億元)。