櫃買中心17日表示，永續發展債券市場持續熱絡，110年發行量突破1千億元，到11月16日之永續發展債券累計發行量達1023.3億元，共發行32檔（流通在外共計82檔，發行餘額為2577.97億元），110年累計發行金額已超越109年全年發行624億元紀錄，成長率達64％。

櫃買中心指出，綠色債券方面，截至11月16日之國內綠色債券流通在外共64檔，發行餘額達1874.62億元；110年度截至11月15日發行17檔，發行總金額377.95億元（包括法國巴黎銀行台北分行10億元、聯電21億元、元大銀行5億元、東方匯理銀行台北分行17億元、崑鼎10億元、新光銀行10億元、中租迪和3檔42億元、華南銀行10億元、德意志銀行2檔4億美元、台灣銀行10億元、國巨10億元、世界先進7億元、法國外貿銀行1.8億美元、及台電公司64億元）。

另台電公司已於10月21日取得綠色債券資格認可，預計12月15日發行20億元並上櫃，所募資金將全數用於「再生能源及能源科技發展」投資計畫。