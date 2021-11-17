聖暉（5536）Q3賺逾半個資本額，前三季每股大賺14.66元，獲利表現亮眼，目前在手訂單已看到明年上半年，將持續貢獻營收及獲利。外資連續11天買超不停手，17日早盤股價續漲、盤中最高來到198元的波段高點，自10月以來股價漲幅逾1成。

聖暉今年前十個月合併營收158.76億元，年增41.3%。聖暉表示，營運成長力道持續強勁，受惠全球產業分散生產基地、半導體產業積極拉高資本支出，帶動主要業務無塵室機電整合工程在半導體相關、電子組裝等產業客戶建廠擴產的需求增溫。不僅挹注中國大陸、台灣營收表現，且隨著東南亞地區逐步放寬防疫限制，推升東南亞地區工期施作認列進度，帶動前十月營收創新高！

展望本季，聖暉持審慎樂觀看法。聖暉表示，持續看好全球供應鏈重組、以及半導體產業短鏈化趨勢，長期看待全球產業推動綠色製程發展需求，有助於業務拓展環境，聖暉專注深耕無塵室工程、機電整合與化學品供應與分裝系統設備等服務，優化綠色工程技術能力，有效確保客戶施工品質及進度，取得客戶高信賴度。