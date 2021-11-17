台北市副市長黃珊珊。（摘自臉書）

中央流行疫情指揮中心日前宣布，接種高端者若要緊急出國需求，可混打AZ、BNT及莫德納疫苗，國民黨立委賴士葆昨質疑衛福部長陳時中，1年打4劑疫苗，若出事是否願意負責，但陳僅說「我沒有辦法負責」，隨後表示國家有法律、藥害救濟制度。對此，台北市副市長黃珊珊17日在臉書嗆「原來沒有人要負責！」

黃珊珊今日上午約9時在臉書發文，並附上「高端追加2劑若出事 陳時中：我無法負責」新聞連結，還氣憤表示「原來沒有人要負責！」 。此文一出湧入不少支持者讚聲，酸民進黨「信仰無價！」、還有網友質疑陳時中「吃了誠實豆沙包？」、「當然，只負責唱歌喝酒」。

不過也有網友提醒，「摘自新聞內文：陳時中說，沒有切結問題，個案有個案處理方式，國家法律有其制度，可以尋求藥害救濟，這不是個人問題，但他會負起決策的政治責任。」也有網友要黃珊珊不要被標題拉走，切勿成為「典型的台灣政治家」。

有趣的是，由於黃珊珊已表態投入2022台北市長選戰，而陳時中也是民進黨目前呼聲最高的人選，甚至連民調都將2位擺在一起看，因此有網友特地留言表示「妳可怕的對手，人家有超高人氣.妳沒有...願大家4劑平安！」

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