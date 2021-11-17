過去曾有「情歌王子」之稱的54歲男歌手張宇，出道多年憑著獨特的苦情唱腔，唱紅不少經典歌曲，至今仍受不少人傳唱，也是許多6年級生的回憶。但自從2016年他突然宣布「無限期停工」後，便消失在螢光幕前，社群平台也鮮少更新，直到近日他突然PO出照片分享近況，讓網友們相當驚訝。

張宇曾靠著《用心良苦》、《月亮惹的禍》、《曲終人散》、《囚鳥》等多首苦情單曲，而且歌曲越苦越動聽，使他因此紅遍整個華人圈、紅極一時，也因此有了「苦情王子」、「情歌王子」等封號，粉絲遍及世界各地，後來他也將事業觸角伸及綜藝圈，幽默的主持風格同樣受到大批觀眾的喜愛。

但自從2016年張宇突然在2018年6月凌晨於社群平台上發文，表示「結束今天的錄影了，開始入行以來第一次無限期停工。突然想說些什麼，又覺得矯情。是啊！我從來不灑脫，所以才要裝得很灑脫。累了！力不從心了！希望你們能明白。」宣布停工陪伴家人之後便消失在螢光幕前，讓喜愛他的粉絲相當錯愕。

直到3年後的近日，張宇又突然在昨（16）日於微博上更新近況，寫道「下午非常順利地完成久違的訪問。 雖然不是為了自己，但還是感謝所有工作人員的付出，才能成就一段美好。」並附上一張滿頭白髮的近照，吸引大批粉絲紛紛留言「請問張宇老師打算什麼時候出來營業，等您好久了」、「天哪！你竟然還記得有微博」、「老粉等到天荒地老」、「宇哥！！上次不是說新歌快了嗎？」、「宇哥終於出來了，好想你啊」，再度引起熱烈討論。