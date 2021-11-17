近日，立法院民進黨黨團將黨版修憲草案送交立法院，內容包括降低修憲門檻，廢除考試院、監察院等。大陸國台辦發言人朱鳳蓮今天（17日）發布「答記者問」評論，民進黨若一意孤行將自食惡果，呼籲台灣民眾不要被民進黨一步步綁上「台獨」戰車。

民進黨立法院黨團15日式提出修憲草案，重點包括：將公民權行使年齡下修為18歲、廢除考試院與監察院、國家人權委員會改設於總統府、調整總統任期、降低修憲門檻等。民進黨團書記長蔡適應表示，修憲草案送立法院程序委員會後，預計本周五（19日）排入立法院會報告事項，並交付修憲委員會審查，至於能否趕上明年地方選舉併修憲複決，目前仍持保留態度。

朱鳳蓮表示，大陸高度關注有關動向。大陸堅決反對任何形式的「修完謀獨」行徑。民進黨為謀取私利，不顧各方堅決反對和嚴正警告，仍一意孤行，勢將自食惡果。

朱鳳蓮呼籲，台灣所有負責任的政黨和有識之士都應揭破民進黨的陰謀算計，以實際行動維護海和平穩定與合灣民眾福祉。

朱鳳蓮呼籲，廣大合灣同胞要高度警惕，自覺反對和抵制各種形式的「修憲謀獨」行徑，不要被民進黨一步步綁上「台獨」戰車。