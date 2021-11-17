30歲大陸男星霍尊8月和交往9年的舞者女友陳露分手，還遭女方爆料，2人交往期間數次劈腿，甚至吃壯陽藥、戲院激戰女樂手，霍尊被迫退出演藝圈，同時反咬女方向他討錢，事件也逐漸逆轉，越來越多人指控是陳露設局陷害，霍尊目前也已經報案。

據陸媒報導，霍尊先前遭陳露指控劈腿、冷暴力，還疑似想用錢封口前女友，私下對話截圖也被公開，被認為是「淫穢聊天紀錄」，陳露表示，霍尊答應會給人民幣900萬元（約台幣3900萬元）的補償，兩人也簽訂協議，但霍尊並未守約，導致他的形象重創，退出節目《披荊斬棘的哥哥》。

霍尊退出演藝圈後，不少人跳出來發聲替他澄清，網友「獨立平」也公開霍尊工作室內的監視器畫面，能看到陳露和王萌咄咄逼人，要求霍尊付出900萬，甚至要他想辦法借錢或抵押，影片曝光後，陳露討錢的嘴臉讓網友忍不住直呼：「陳露王萌敲詐勒索鐵證如山」、「被前女友坑慘的男星真多啊」。

陳露(右)開價勒索畫面曝光。(圖/翻攝自微博)

然而也有網友認為霍尊確實是劈腿約砲，有道德上的缺失，「怎麼說呢？！霍尊肯定不是啥好東西，可你要說陳露自己一點問題沒有我也不信，如果霍這900萬給了，或許也就沒有後面的問題了，男人啊，有時候該噴還是要認！」，目前霍尊也已經向媒體證實，和家人在8月下旬已經正式向上海警方報案，一切靜待司法調查。