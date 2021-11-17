10月8日五倍券開始發放後，雲林縣政府推出5倍券「遊雲林三大好」活動，其中10％現金回饋是憑10月18日在雲林縣消費的發票，不限五倍券，都可兌換現金10％，2500 萬元額度在短短3日內兌換完畢，催出20 萬968 張發票，平均每張發票消費124元。（周麗蘭攝）

雲林縣府上月配合振興五倍券推出捐發票、現金回饋10％活動，2500萬元額度催出20 萬 968 張發票，縣長張麗善17日代為捐給全縣32 個慈善及弱勢機構。

10月8日五倍券開始發放後，雲林縣政府推出5倍券「遊雲林三大好」活動，其中10％現金回饋是憑10月18日在雲林縣消費的發票，不限五倍券，都可兌換現金10％，2500 萬元額度在短短3日內兌換完畢，催出20 萬968 張發票，平均每張發票消費124元。

張麗善表示，發票轉捐給32個弱勢團體，每個團體將有6200 張發票，祝福各個團體中大獎，降低疫情帶來的經濟衝擊與壓力。

張麗善說，五倍券使用期限到4月底，只要在雲林有營業登記稅籍登記的店家消費，每月都抽gogoro、iphone手機、1000名1000元現金獎項。

計畫處長李明岳表示，針對1000現金抽獎，縣府將推出一個線上兌獎的系統，讓民眾上傳發票，如有中獎，會以簡訊回覆，請民眾提供金融機構帳戶，以轉帳方法送獎。