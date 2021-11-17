澎湃新聞17日報導，日本自衛隊與美國海軍在南海舉行了聯合反潛演習，日本P-1反潛巡邏機首次在南海參加美日反潛演習。日本海上自衛隊16日發布消息稱，海上自衛隊的潛艇當天在南海首次與美國海軍實施了反潛聯合演習。演習探測潛艇位置、確認攻擊程序等高難度內容。

美國海軍10月28日發布消息稱，美日兩國海上部隊在南海開展行動，進行包括飛行任務、水面和空中部隊間的戰術協調訓練、海上加油以及海上打擊在內的演習，參與演習的兵力包括美國海軍卡爾文森號航母和日本海上自衛隊加賀號直升機母艦。

加賀號屬於日本海上自衛隊出雲級直升機母艦，滿載排水量2.7萬噸，採用了類似航母的貫通式甲板，因此被外界稱為「準航母」。該艦最多可攜帶20餘架直升機，同時起降5架直升機，具備很強的立體反潛能力。目前，日本海上自衛隊裝備了兩艘出雲級直升機母艦，分別是出雲號和加賀號。

澎湃新聞報導，海自一把手、海上幕僚長（海軍司令）山村浩在16日記者會表示：「能在任何海域實施高難度訓練，顯示出日美交互操作能力之高。訓練象徵著海自與美海軍的威懾力與應對能力。」

據悉，探測潛艇能力優越的P-1反潛巡邏機、直升機母艦加賀號、護衛艦村雨號也參加了演習。P-1是首次在南海參加日美反潛演習，反潛機從日本國內的海自基地起飛。美海軍派出了1艘阿利·伯克級驅逐艦米利厄斯號和P-8A反潛巡邏機。

近一個月來，美日在南海舉行多次聯合演習，而海自的加賀號已在南海活動近一個月。