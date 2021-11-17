周二美股收高，費城半導體漲幅最大。台股今早在台積電(2330)、聯發科(2454)等電子權值股穩盤，電子股主攻加上金融股助攻，開高走高，再度攻上17700點之上，最高17762點再創本波段最高。今日尾盤台指期結算，預計隨勢在高檔結算。

家得寶(Home Depot)的業績報告亮麗，周二收盤，道瓊工業平均指數上漲54.77點或0.15%，為36142.22點。標普500指數漲18.1點或0.39%，為4700.90點。那斯達克綜合指數漲120.01點或0.76%，為15973.86點。

美國強勁的10月零售銷售數據，加上高通拿下BMW電動車晶片訂單的利多鼓舞，美半導體類股走揚。

台股今早仍由台積電、聯發科等電子權值股穩盤，加上國泰金(2882)、開發金(2883)等率金融股上揚，以及元宇宙、電動車等電子概念股續強；配合傳產股也有不錯的表現。台股開高後震盪，最高攻上17762點，惟台積電一度跌落平盤以下，壓抑指數，一度跌到17669點，但多頭力守17700點，再度翻紅。

回顧近期台股驚驚漲，表現優於亞股，台股連三紅後，今日早盤震盪續強；電子主攻，金融助攻，目前資金仍強勁，加上外資、投信連續三日買超，多方態勢延續，只是近期大漲後，部分個股震盪加劇。