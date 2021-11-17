一個計劃中、由歐洲22家銀行所支持的泛歐支付網絡，正準備與美國的Visa和萬事達卡(Mastercard)展開競爭，該網絡在周二呼籲公共資金的資助，稱私人投資者不想支付所需全部資金。
歐洲支付倡議(EPI)於去年成立，正尋求在12月底前讓更多銀行參與其中，以敲定、啟動即時與卡支付的網絡。
EPI執行長Martina Weimert在一場會議上表示，這將是一筆鉅額投資，並指出，零售商還沒準備好為此買單，而且銀行和EPI股東只能賺這麼多錢。
德意志銀行、法國巴黎銀行、ING集團、興業銀行和西班牙Sabadell銀行等22家銀行支持了該計畫。
歐盟一直熱衷於在金融服務上實現策略性自主，例如減少對Visa和Mastercard在跨境支付上的依賴，目前還不清楚是否會擴大到對EIP的財務支援。
Weimert說，EPI在未來幾周處於決策的關鍵階段。希望降低支付的碎片化和重複工作，目標在2022年推出基於即時支付的點對點交易服務，然後再推出電子商務服務。
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