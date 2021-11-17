航空雙雄昨天爆出大量後，華航(2610)法說會助攻，看好明年客運復甦、貨運維持高水準，航空雙雄今天開盤持續上揚，不過激情過後漲勢較為收斂，呈現量縮震盪格局。長榮航(2618)預計本周五接棒召開法說會。

華航昨天爆出百萬張大量，來到114.1萬張，僅次於今年6月4日的128.1萬張，創下歷史次高量，而盤中觸及29元波段新高，則是創下1999年4月以來新高價。長榮航昨天最高來到29.4元，創2011年7月29日以來新高價，總成交量69萬張，突破今年6月4日的68.4萬張，創史上新大量。今天創大量後呈現震盪格局，觀察多頭能否順利換手。

華航看好國際間旅行逐漸重新開放，區域內航班預計2022年完全恢復，而多數區域客流量預計將在2023或2024年恢復，也因應客運需求逐步回溫，計畫引進10架節油新窄體客機A321neo衝刺未來客運報復性反彈。

貨運以承攬高單價貨品為首要之務，旗下21架貨機外，計畫明年將新增2架B777F自有機，並視市場供需採取差異化運價策略，預期貨運可維持在高檔。

法人今天給予華航「買進」建議，認為第4季進入空運傳統旺季，歐美購物節慶加上電子新品上市帶動貨載需求轉強，且部分貨主為如期交貨則改以空運方式運送，第4季將是旺季更旺；而11月初宣布調漲美國線運價15～25％，預計11月中下旬再度調漲空運運價25～30％，2022年農曆年前仍有急貨將採航空貨運，空運貨運維持強勁動能。另外，2022年輔以客運業務迎接復甦，並看好東北亞航線為主力的華航客運將領先回溫，而短程客運所增加運能並不影響貨運營收主要來源北美航線運能，預期華航2022年貨運客運雙雙得利，2022年每股獲利上看3元以上。