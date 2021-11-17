邵雨薇在圈內以孝順出了名，為了減輕家裡的經濟負擔，高中時就半工半讀，餐廳端盤子、書局打工，還曾到五分埔批貨賣衣服，什麼苦差事都做過，直到進了演藝圈，家中經濟才獲得改善。這回為宣傳新戲《2049-完美預測》進棚拍攝浪琴表（Longines）時尚專題，邵雨薇透露對浪琴表一直很有好感，爸爸生日時，還曾買了一只浪琴表送父親。

邵雨薇在圈內以孝順出了名，高中時就打工分擔家計，以前會覺得哀怨，但現在更能體會「施比受更有福」的意義，佩戴浪琴表Master巨擘系列月相女表，更添柔美女人味。（JOJ PHOTO攝，服裝提供／Ferragamo）

邵雨薇說，印象中她一直扮演付出的角色，過年時她的同學都是開心拿紅包，而她則是包紅包給父母，以前會覺得有點哀怨，但現在她已懂得調整心態，所謂「施比受更有福」，有能力減輕父母的經濟壓力，有能力買名表送父親，也是一種幸福。

邵雨薇除了演戲，還身兼數位時尚雜誌總編輯，以專業的時尚品味詮釋浪琴表Master巨擘系列月相女表的內歛優雅之美。（JOJ PHOTO攝，服裝提供／Tory Burch）

「媽媽其實很心疼我，最近她告訴我，從來就沒寄望我賺錢養家，看到我這麼獨立，做任何事都不和她商量，讓她覺得很挫折、很難過，我才知道在無形中，我們都默默地傷害了彼此！」邵雨薇說，近來她著手修補童年的缺憾，與父母經過一番溝通深談，解開了彼此的心結，與家人的關係也變好了，現在的她變得更有自信，也更有安全感。

近來邵雨薇除了忙著拍戲，也斜槓發展其他事業，創立了數位時尚雜誌《Venus》，身兼總編輯的她求好心切，加上處女座吹毛求疵追求完美的個性，坦承也有「時尚惡魔」的一面，「但我會是個說話客氣、有禮貌的惡魔！」

邵雨薇受邀進棚拍攝浪琴表時尚專題，以時尚雜誌總編輯的專業時尚品味，詮釋浪琴表Master巨擘系列月相女表的內歛優雅之美，縮小表徑的設計更加貼合她細纖的手腕，尤其喜歡珍珠母貝面盤和鑽石時標的設計，柔美中帶有個性，非常符合現代女性的樣貌及品味。

浪琴表Master巨擘系列珍珠母貝面盤月相女表，藍色鱷魚皮表帶款，9萬300元。（Longines提供）

浪琴表Master巨擘系列珍珠母貝面盤月相女表，紅色鱷魚皮表帶款，9萬300元。（Longines提供）

浪琴表Master巨擘系列珍珠母貝面盤月相女表，藕色鱷魚皮表帶款，9萬300元。（Longines提供）