新北市1名陸籍熊姓女子認為先前購買的品牌大衣有問題，15日晚間到微風南山百貨要求退貨，還控告店家調包商品，遭拒絕後開始在店內大鬧，警方到場發現她情緒失控、不斷吼叫「我要回大陸」，最後將人上銬帶回；團購達人「486先生」痛批女子行為「上銬帶走剛剛好，廠家一定要告損毀」、「沒錢買什麼大衣」。

此事件原先是熊女的丈夫在臉書爆料公社投訴，她稱妻子本月9日在微風南山百貨購入1件要價7萬多的大衣，當天要求修改袖長，之後收到寄回的大衣卻發現現衣標上的字樣疑似改變，質疑大衣遭更換，還痛罵店家是黑店，15日到櫃上理論時因已修改過無法退款，讓妻子當場大鬧起來，警方到場處理見女子情緒失控才決定上銬帶回。

警方到場後發現女子情緒失控、不斷吼叫「我要回大陸」，最後將人上銬帶回；團購達人「486先生」痛批女子行為「上銬帶走剛剛好，廠家一定要告損毀」。（翻攝自486先生臉書）

貼文曝光網友一面倒嗆原PO與熊女，「拿台灣百貨售價比歐洲官網售價我也是醉了」、「修改過的衣服不能退換貨是基本常識」；就連團購達人486先生也表示，「上銬帶走剛剛好，廠家一定要告損毀、公然侮辱等」他認為，如果要買最低價，上網買就好了，「沒那個錢還買什麼大衣？真的是好笑！」

信義分局三張犁派出所回應，警方到場瞭解後，發現熊女情緒激動，出現叫囂、毀損商家物品的脫序舉動，經在場員警制止不聽，遂依警察職權行使法實施管束，處置過程均符合法律規定及勤務規範。