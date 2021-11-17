周末看電影買票的隊伍老是大排長龍，但明明可透過網路或App事先訂票省時間，一名網友上網詢問，為何年輕人都不用網路或App先預訂，每次都傻乎乎地排隊呢？不少人看完大嘆，不是不會用，只是不想用，因為網路訂票手續費一張要20元很貴，「小朋友會省那個手續費，大人才直接訂」。

一名網友日前在PTT上發文表示，每次周末去看電影的時候，都會看到一堆人在排隊買票，但現在明明就可以透過App或是網路先訂好票，到時候再到現場取票即可，只要簡單的操作就可以省下許多時間，怎麼還是有那麼多年輕人仍堅持去現場買票呢？

該網友不解地說，就連他一個38歲的老人都會用網路訂票了，這些10幾、20多歲的年輕人卻不會是先訂票，每次都傻傻的排隊買票，不知道他們到底在想什麼？

不少網友一看就點出關鍵在「手續費」，年輕人不是不會用，只是因為透過網路或App訂票，每張票須額外支付20元的手續費，因此有不少年輕人寧願到現場慢慢排。「窮學生會想省莫名其妙的訂票手續費」、「小朋友會省那個手續費，大人才直接訂」、「一張多20元，信用卡優惠有跟沒有一樣了」、「其實對學生來說一張20元手續費很貴」。

不過，也有網友看了超不解，年輕人真的好難懂，覺得一張電影票的手續費要20元很貴，但平常跨行領錢或轉帳的手續費就又不是很在意。