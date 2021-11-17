反萊豬公投文宣。（國民黨提供）

公投綁大選公投文宣。（國民黨提供）

迎戰年底四大公投，國民黨啟動1218場公投街講，今天公布新文宣，以「民主迴力鏢」概念，大酸民進黨在四項公投案立場雙標。針對反萊豬公投近來引起藍綠交鋒，文傳會副主委張斯綱痛批，國民黨是反萊豬，而非反美豬，但民進黨補助的公投看板，卻在全台混淆視聽，塑造對手藉豬肉議題破壞台美關係，要求民進黨下架此類文宣，否則1218遭全民下架。

國民黨文傳會副主委林家興、張斯綱、江怡臻、副發言人林杏兒上午共同舉行「公投文宣曝光！民主迴力鏢痛擊民進黨 勾回失去的食安、被偷走荷包」記者會。

談到1218公投主視覺概念，林家興說，民進黨所作所為至今有許多雙標的案例，不斷地像是迴力鏢一樣，從過去的自己穿越現代打到如今的自己。他介紹，國民黨以「民主迴力鏢」的概念，呈現四大民主迴力鏢，藉由「1218」字樣旁的四個小迴力鏢來代表民意。

林家興強調，四項公投案中，有兩項是國民黨所領銜，文宣上藍色的迴力鏢代表的是「公投綁大選」、粉色則是代表「反萊豬」。他指出，在「民主迴力鏢」設計了一個小巧思，兩個迴力鏢加起來是「雙鏢（標）」外，兩個弧形合在一起，就成了一個「圓圈」，變成公投的同意「Ｏ」的概念。

對於反萊豬，張斯綱表示，2009年前總統馬英九開放美牛進口，當時蔡英文總統說，政府不跟國會、民眾商量是欺負民眾；但蔡英文執政後，逕自開放萊豬，連民進黨自家立委也被蒙在谷底，這樣的決策過程才是真正不開放、不民主。

張斯綱說，副總統賴清德在2009年參選台南市長，曾要求中央嚴格把關，不要開放萊豬進口，但現在當上副總統後，他的專業與想法完全不同了。他嘲諷，尋找民進黨資深政治人物，哪句話才是代表真正的意思？不要換位置換腦袋，用不同語言欺騙社會。

至於公投綁大選部分，江怡臻出示一張蔡同榮公投法提案的連署委員名單，包含民進黨團總召柯建銘、高雄市長陳其邁、賴清德、監委葉宜津等人都有連署，但民進黨拿回執政權之後，完全否定民主、完全違背當初自己的理念、對不起蔡同榮當初推動的理念，應改名為「民主退步黨」。