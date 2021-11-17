ETF今年度配息進入尾聲，由元大台灣高息低波（00713）、元大MSCI金融（0055）和元大臺灣ESG永續（00850）三檔配息金額皆優於去年的ETF壓軸登場，將於19日除息，投資人需在18日前買進並持有，為最後參與除息機會。

元大台灣高息低波ETF自成立以來配息金額逐年成長，過去三年分別配發1.55元、1.6元、1.7元，今年預計配發3.15元，一舉突破歷史新高！今年配息金額不僅相較去年成長超過8成，以17日盤中45.79元計算，配息率達6.88％。

元大投信ETF研究團隊表示，除了00713配息金額成長之外，還有兩檔同樣於19日除息的ETF配息金額也較去年再成長，包含囊括17檔金融股的元大MSCI金融ETF和訴求永續投資的元大臺灣ESG永續ETF。

元大MSCI金融ETF涵蓋存股族最愛的一籃子金融股，同時也是少數今年以來突破3成報酬率的台股ETF之一；元大臺灣ESG永續ETF將永續投資元素融入產品核心，深獲投資人認同，根據證交所每月公布定期定額資料顯示，00850長久以來躋身定期定額ETF排行榜前十強，其價格約0050四分之一，更是小資族參與台股的投資利器。

元大投信ETF研究團隊建議，投資人可以投組方式切入，更能兼顧息收與資產增值。例如熱愛金融股的存股族可以00713搭配0055方式把握各大產業的豐厚股息；期盼永續共存愛地球的投資人則可以00713搭配00850兼具領息與永續投資。