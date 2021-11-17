大陸海關總署19日公告，台灣釋迦和蓮霧因多次檢出大洋臀紋粉蚧，20日起暫停輸入，為加強內銷，農委會推出加碼措施，只要向「農遊券合作業者」、「農良直賣所」或「好釋連蓮預購平臺」購入一箱6公斤／700元以上鳳梨釋迦禮盒，即可獲得登記第二波加碼抽農遊券資格。

因應大陸暫停我釋迦與蓮霧輸入，農委會9月23日宣布「好釋連蓮」預購平台上線，鼓勵民眾共同支持國產釋迦及蓮霧。

農委會表示，本次鳳梨釋迦推出專屬的「好釋農遊」加碼抽農遊券活動，只要在「農遊券合作業者」消費一箱6公斤／700元以上鳳梨釋迦禮盒，登錄發票(品項須註明鳳梨釋迦)，獲得第二波農遊券抽獎機會。

而在「農良直賣所」、「好釋連蓮預購平臺」購買鳳梨釋迦時，出貨時隨箱附1張登記QR-Code，完成登記並提供購買證明者即獲農遊券抽獎資格。

農委會主委陳吉仲表示，國內釋迦栽植品種以大目種及鳳梨釋迦為大宗，外銷量約占總產量23％，其中鳳梨釋迦主產期為12月至翌年4月，因具耐儲運特性，適合做為外銷品種。中國大陸自9月20日起暫停台灣釋迦及蓮霧輸入，為確保農民收益，透過外銷、直銷、加工等「三支箭」多管齊下，搭配冷鏈物流系統，提升農產品質，增加消費量。

陳吉仲說，國內釋迦預計12月起進入盛產季，量質均優，富含膳食纖維及維生素，具有多元營養，期待國人可搶先預購，於產期時立即享用營養豐富味美質優的台灣釋迦，以穩定市場、支持台灣農民。