人有百百種，無論個性再溫和，總有底線跟地雷，被踩到絕對爆炸，美女主播高毓璘昨天就在社群po文詢問眾人，聽到哪句話會理智斷線？引發網友熱烈留言分享，而她也分享自己的「地雷」，果然戰鬥力滿滿，聽了真的很氣。

女主播高毓璘是標準的美人胚子，不僅五官精緻甜美，還有高挑身形與34D豐滿上圍，因此有「主播界洪曉蕾」封號，在學時被公認是學校的校花，她2013年宣布死會，甜嫁補教名師朱祺，婚後育有1子，曾透露老公是她當年的解題老師，雙方認識超過10年，一度失聯多年又重逢，最後步入禮堂，她表示另一半不是浪漫的人，但處處為她著想，因此點頭嫁，如今過著幸福的家庭生活。

高毓璘不時透過臉書分享生活，也會發文跟粉絲互動，昨天她就在臉書po文普查，提問：「聽到哪三個字，會一秒理智斷線？」，因發網友熱烈討論，她也在留言區公布自己的答案，表示聽到對方說「沒辦法」會超火大，「尤其試都沒試的那種！真的會很想掐下去」。

留言區很快累積數據，高毓璘實況更新，表示目前第一名是「隨便你」，另有網友提出「可教化」也相當不OK，得到許多人支持，高毓璘也同意，直呼聽到這句「馬上斷線」，還有人說，「都可以」三個字也很煩，因為事實上根本是都不可以，高毓璘也覺得有道理，肯定網友的想法「戳破盲腸了」，其他答案還有「隨便你」、「又來了」、「所以咧？」，高毓璘發現這些她也都不太想聽到，直呼根本氣炸。