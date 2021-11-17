行政院政務委員張景森近期多次在臉書批評時代力量公投立場，預言明年時力議員會消失、2024年政黨票會跑光，「真可惜！一群聰明優秀的年輕人，集體的智力卻只有13歲。」對此，時代力量祕書長白卿芬、發言人余佳蒨與台北黨部副執行長劉仕傑前往行政院，遞交公投辯論邀請函。白卿芬表示，公投應該是要花更多時間跟全民溝通，怎麼會用放話方式稱時力智商只有13歲，時力無法接受，希望邀請張景森辯論說分明。

時力日前宣布對四大案公投立場，除了反對重啟核四，其餘反萊豬、護藻礁、公投綁大選等3案都表態同意；張景森隨後在臉書批評，時力對公投的表態將會是致命錯誤，預言明年時力議員會消失、2024年政黨票會跑光，被民進黨、基進黨和民眾黨吃掉，「真可惜！一群聰明優秀的年輕人，集體的智力卻只有13歲。」

余佳蒨表示，張景森身為政務委員，，在面對不同的公投立場時，不是就事論事理性地討論，而是在網路上寫出「時代力量集體智商13歲」，這種政治口水性質的評論，時力感到很遺憾。

白卿芬說，在面對在野黨與社會大眾對公投議題所提出的眾多質疑時，作為不用備詢的政務委員，應該要比部會首長們更加專注在社會溝通與跨部會協調上面，這才是國人所樂見的方向。因此，時力公開遞交辯論邀請函，邀請張景森與時力針對公投議題進行討論，一同讓真理越辯越明。

對此，截至目前尚未與張景森取得聯繫，無法取得回應。行政院則派員代替張景森收下辯論會邀請函。

另外，僑委會昨天在臉書公開發文，不僅替執政黨公投立場宣傳，甚至將反萊豬公投寫成「反美豬」，劉仕傑批評，僑委會臉書是向全世界海外僑胞宣達國內政情的窗口，政府在公開資訊的宣達上，必須注意用詞精確，避免誤導民眾，而僑委會這樣的作法是否合適，相信人民心中自有一把尺。