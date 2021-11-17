繼迷迷村186幅大壁畫成為台灣燈會會前會亮點，高市府今(11/17)日繼續公布會前會菜單，強調史上最誇張、4金卡司和雙舞台的跨年晚會就在高雄！

高雄跨年蓬萊、高流雙舞台 為2022台灣燈會在高雄打頭陣

如同即將登場的「2022台灣燈會在高雄」準備以愛河灣、衛武營雙主場迎接全國民眾到訪，今年「2022高雄跨年晚會」也呼應台灣燈會雙主場，同步推出強打流行的「蓬萊舞台」與主打創作的「高流舞台」雙舞台隔海進行音浪大PK！除了雙舞台外，高雄跨年卡司也保證金光閃閃，卡司集合金曲、金音、金鐘、金馬等4金陣容，數量更是全臺之最！高市府也會陸續公布黃金陣容及跨年精彩活動，敬請拭目以待。

今年2022高雄跨年晚會定位為台灣燈會「會前會」，延續去年「跨百光年」參加繆斯設計獎（MUSE Design Awards）勇奪鉑金獎殊榮的光芒，打造全國唯一的霸氣雙舞台，並同時上演精彩跨年大秀。市府特地選擇在駁二蓬萊商港區及10月才風光開幕的國家級指標場館──高雄流行音樂中心，做為蓬萊舞台及高流舞台的舉辦地點。讓粉絲不僅大飽耳福之餘，也可以欣賞海景大開眼界。

高雄跨年卡司集合4金陣容 打造史上最誇張雙舞台

在「蓬萊舞台」上，將推出橫掃金曲、金音、金鐘、金馬等4金的跨界「黃金陣容」；「高流舞台」則是高流開幕後首辦跨年活動，演出卡司堪稱流量保證。屆時「雙舞台」將在港邊霸氣唱響全高雄，歌迷如果想要享受兩個截然不同特色的舞台魅力，一定要做好鐵腿的心理準備；無法親自到現場的朋友也不用擔心，市府將開闢多元收視通路，讓全國觀眾能夠即時收看高雄跨年精彩節目，感受雙舞台現場的熱力氣氛。

去年因應全面防堵疫情，全台跨年晚會幾乎全數改為線上直播；今年在全民防疫有成、全台疫苗覆蓋率提高情形下，民眾參與各項大型活動信心回流，也對跨年活動滿懷期待； 2022高雄跨年晚會雙舞台鄰近輕軌駁二大義站、真愛碼頭站，市府也鼓勵搭乘大眾運輸前來參加；周邊更鄰近人氣景點大港橋、駁二藝術特區及愛河灣，加上南方流行音樂文化新地標──高雄流行音樂中心獨特的建築設計，搭配遼闊的高雄港景，保證美照拍到手軟。

隨著進入到後疫振興時期，市府更規劃一系列活動，要讓民眾暢玩高雄，跨年、燈會相關精彩活動將陸續公布，年末輕旅行首選高雄，絕對是迎接2022年最棒的選擇。

「2022高雄跨年晚會」延續跨百光年最閃耀的光芒，秉持「發光高雄，聚光台灣」的精神，替「2022台灣燈會在高雄」國家級盛典先打頭陣，高雄將以港都特有的熱情活力，展開雙臂邀請各地朋友到高雄體驗歡樂節慶氛圍，幸福迎接嶄新的一年。