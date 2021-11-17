POS廠虹堡(5258)受惠歐美遞延換機潮顯現、配合缺料略有緩解，2021年第三季稅後淨利「雙升」至0.51億元、每股盈餘（EPS）0.57元，站上今年高點，10月營收亦「雙升」創同期第4高。公司對下半年展望審慎樂觀，將致力降低缺料等變數對出貨進度干擾影響。

虹堡股價4日觸及38.15元的4年3個月高點，隨後因漲多急跌回測30元支撐，近日再度向上回升，今日開高後在買盤敲進下放量勁揚6.73％至35.7元，早盤維持逾3.5％漲勢，領漲工業電腦族群。三大法人昨日調節賣超265張，本周迄今合計仍買超204張。

虹堡第三季合併營收創12.02億元次高，季增達24.76％、年增達42.92％。毛利率28.8％、營益率7.64％，分創近6季、近7季高點。雖然匯損拖累業外顯著轉虧，歸屬母公司稅後淨利0.51億元，季增3.37％、年增6.33％，每股盈餘0.57元，雙創今年來高點。

觀察虹堡第三季各地區營收，美洲4.6億元，季增達55.98％、年增達1.36倍，亞洲3.87億元，季增達53.23％、年增達44.79％。歐洲2.68億元，季減23.67％、仍年增5.11％，台灣0.85億元，季增達36.82％、但年減達30.39％。

累計虹堡前三季合併營收29.6億元、年增13.24％，創同期新高。毛利率27.41％登近3年高點，營益率自5.62％略降至5.54％，仍為同期第4高。不過，因匯損拖累業外顯著轉虧，歸屬母公司稅後淨利1.09億元、年減19.08％，每股盈餘1.23元，仍雙創同期第4高。

觀察虹堡前三季各地區營收，以美洲達9.71億元、年增達71.37％最強，歐洲8.99億元、亦年增達57.95％。亞洲8.48億元、年減達27.16％，台灣2.19億元、年減達26.97％，但其他地區0.21億元、則年增達71.21％。

虹堡10月自結合併營收4.4億元，較9月4.39億元微增0.13％、較去年同期3.01億元成長達46.11％，站上今年高點，並創同期新高、歷史第4高。累計前10月合併營收33.95億元，較去年同期29.01億元成長17.05％，改寫同期新高。

虹堡先前表示，隨著歐美市場遞延換機需求在解封後逐步顯現，對下半年營運展望審慎樂觀，但影響出貨進度的零組件缺料狀況持續，新台幣強升及海運費用暴增亦為干擾變數，將審慎關注並靈活因應市場變化，盡可能降低出貨受影響程度。

展望後市，疫情衝擊帶動無人支付應用需求，增加採用新零售應用及服務採用意願。虹堡預期安卓系統產品將成為銷售主力，軟體服務平台及軟硬整合解決方案為新契機，在設立英國子公司加強市場掌握、美國關鍵客戶日益認同下，後續市場需求可期，看好業績可望逐步轉佳。