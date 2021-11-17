林婦右手X光片，中指關節骨頭被侵蝕，缺了一小塊。（院方提供／吳建輝彰化傳真）

彰化醫院免疫風濕科醫師王仕凱就說，類風濕性關節炎是一種全身性自體免疫疾病免疫系統失調產生自體抗體而去攻擊自己的關節，造成關節發炎、破壞，甚至變形。（院方提供／吳建輝彰化傳真）

今年才54歲的林姓婦人，平時都會帶著自家愛犬到住家附近散步，但最近卻發現散步時手腳遲鈍腫痛，甚至追不上狗的腳步，原以為是年紀大老了關節退化，沒想到到醫院求診時，竟然被診斷類風濕性關節炎，醫師就指出，類風濕性關節炎不再像以前一樣難以治療，及早發現及早治療，就能獲得良好改善。

住在秀水鄉林婦為家庭主婦，每天早上都會帶著愛犬到公園散步慢跑，直到最近發現腳步跟不上小狗，才到醫院求診，被確診為類風濕性關節炎後，經過X光顯示兩手的食指及中指關節些微腫脹變形，雙腳也是，右手中指關節骨頭更有被侵蝕情況，嚇得她害怕以後會不會失能無法動彈。

彰化醫院免疫風濕科醫師王仕凱就說，類風濕性關節炎是一種全身性自體免疫疾病免疫系統失調產生自體抗體而去攻擊自己的關節，造成關節發炎、破壞，甚至變形，通常好發在中年女性，觀察自己手指、手腕、腳趾等小關節，若有出現僵硬不是超過1小時，就有可能是類風濕性關節炎。

王仕凱還說，林婦聽到自己罹患類風濕性關節炎時幾乎快要昏倒，她想到已逝作家劉俠坐輪椅無法動彈的畫面，害怕自己也變那樣，但早年確實只有止痛藥，無法治療，但現在已經有很好的治療藥物，像是類固醇及免疫抑制劑等，都能有很好的效果。

王仕凱強調，類風濕性關節炎是健保署認定的重大傷病，而有家族遺傳相關病史的也要特別注意，民眾一旦發現手腳關節活動有意，不要認為是關節退化或發炎，隨便買成藥服用，一定要到醫院釐清病原，以免錯過黃金治療期。