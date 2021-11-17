由於全球供應鏈瓶頸重創日本主要製造商，受汽車外銷大減影響，日本10月出口增長放緩，使連續7個月的雙位數增長畫下句點。

這亦凸顯出供應鏈瓶頸對日本經濟的巨大影響力，汽車業尤其脆弱。這場供應鏈危機亦使該國貿易前景蒙上陰影。

日本財務省周三公布，繼9月成長13.0%後，日本10月出口年增9.4%，不及經濟學家預估的年增9.9%，並創下2月（出口較去年同期衰退）以來的最疲弱的增長。其中，汽車出口大減36.7%。

瑞穗證券市場經濟學家Ryosuke Katagi表示，雖然汽車製造商計畫在11月和12月展開「報復性生產」，但烏雲仍然罩頂，半導體短缺至少持續到年底，且沒有人知道汽車製造商透過調整供應鏈以避免晶片短缺影響的計畫能否奏效。Katagi表示，受汽車銷售拖累，日本低迷的出口增長將持續到年底。

以地區來看，日本對最大貿易夥伴中國的10月出口額年增9.5%，較9月的年增10.3%放緩，主要因為對中國的汽車外銷大減46.8%。

日本對另一個主要市場美國的出口僅年增0.4%，亦受到汽車出口大減46.4%拖累。

10月進口額年增26.7%，不及經濟學家預估的年增31.9%。

10月貿易逆差達到674億日圓（約5.866億美元），遠低於預測中值3100億日圓。

此外，日本周三公布的另一項數據顯示9月核心機械訂單與8月持平，不及經濟學家預估的月增1.8%，顯示由於供應瓶頸使營運前景面臨風險，日本企業不願貿然提高資本支出。核心機械訂單向來被視為是日本未來6至9個月資本支出的領先指標。

受訪製造商預估，繼7～9月季度成長0.7%後，10～12月季度的核心機械訂單估將成長3.1%。

受到消費、企業支出和出口持續放緩影響，日本第三季經濟萎縮力道超乎預期。該國政府料將在周五發布一項規模達「數十兆日圓」的財政激勵方案，以緩解這場大流行病造成的衝擊並重振經濟。