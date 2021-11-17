美系外資出具英業達(2356)最新報告，重申「買進」評等。

英業達日前法說，第三季業內、外均有亮點，筆電、伺服器業務維持高檔，加上業外有處分上海閒置資產挹注，獲利較第二季翻倍增長147％，稅後每股盈餘(EPS)0.78元，創近六個季度新高。展望第四季，英業達樂觀估計將與第三季營收高峰相當，明年在三大產品線動能齊揚下，內部也訂下雙位數年增的積極成長目標，估將再刷新歷年新高。

今年英業達在筆電、伺服器兩大產品線的出貨動能持續站高，第三季筆電出貨衝上590萬台、營收比重拉升至六成，毛利率雖較上半年微降，但仍持穩在4％以上。公司估明年NB出貨仍能維持年增正成長。

明年對英業達而言，伺服器是相當看好的區塊，也會是帶動成長的主要動能，因新平台的移轉，英業達拿下新的訂單。而在智慧型裝置方面，英業達也可望有更好的利潤。

此外，外資估英業達的現金股息殖利率約6.9%，有利於抵禦金融市場風險。