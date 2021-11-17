前台南市政府衛生局長陳怡被控4年前與鄭姓女機要祕書偷情，被鄭女曾姓丈夫側錄2人的鹹溼對話後，向台南地方法院提起侵害配偶權之訴，求償200萬元。一審認定陳怡確有逾越一般社交的不正常行為，判決兩人需付曾男精神賠償金50萬元，案經上訴台南高分院後，17日駁回上訴，此案僅原告仍可上訴，陳怡不得上訴。

陳怡則透過任職的奇美醫學中心回覆說，「謝謝大家關心，尊重司法判決」。

此案發生時，陳怡與鄭姓女機要祕書各有家室，陳怡在擔任衛生局長期間與鄭女往來密切，曾男4年前發現妻子對他不理不睬起疑後，在妻子的汽車偷裝竊聽器側錄。

2017年10月間，鄭女開車載送陳怡下班，將車子停在快速道路旁的便道，車上竊聽器側錄兩人疑似有口交與性交等偷情行為，曾男氣炸提告陳怡妨害家庭，但刑事部分因沒有通姦事證，獲不起訴。

不過，曾男另提民事侵害配偶權之訴，求償200萬，並對外公布2人車內的錄音檔，包括車震呻吟聲與對話，引發各界嘩然，進而導致陳怡去職。

儘管陳怡否認婚外情，並供稱車上呻吟聲是2人各自手淫，還主張竊聽是妨害祕密不合法，不得援用為證據，但一審仍認定2人當時應有逾越一般社交行為的不正常行為，已達到破壞婚姻共同生活的圓滿狀態，判賠50萬元精神撫慰金，經上訴二審判決駁回。

今年60歲的陳怡，從政前是心臟科名醫，曾任台南市立醫院副院長，目前在奇美醫學中心看診；他的妻子是婦產科名醫、郭綜合醫院院長鄭雅敏，2人育有3名兒子。至於36歲的鄭姓女秘書，原本是台南市立醫院的護理師，2017年2月被借調台南市衛生局擔任局長隨行秘書，他與曾男結婚10多年，育有2名女兒，但在偷情案曝光後，已於2018年協議離婚。