歡慶入台雙周年，目前於雙北、桃園共有11間門市的韓國最大連鎖炸雞品牌「bb.q CHICKEN」宣布11/19插旗中和開出第12間內用外帶外送店「中和中和店」，並全店同步推出「雞汽套餐」與期間限定「11月壽星88折優惠」。即日起至11/19止於官方粉絲專頁舉辦留言抽「雞汽套餐」活動，於11月25日到慶城店、南西店及桃園統領廣場店與bb.q CHICKEN一同歡慶活動，與喜愛bb.q CHICKEN的粉絲們共同歡慶。

bb.q CHICKEN2019年來台展店並躍登「慶城商圈最強排隊人氣夯店」，成為哈韓族追劇必吃炸雞後，今年更被在台韓國網紅讚譽為酥脆爽口的口感，與韓國相同為最經典的韓式炸雞。11月為歡慶來台雙週年，特別於歲末年終邀請消費者一同集氣享優惠，推出大人小孩都適合品嚐的「雞汽套餐」，嚴選肉質鮮嫩多汁的雞腿部位，透過獨家調理法，以高溫酥炸，搭配刷、灑、拌、炒四大工法調理，推出香甜脆口「蜂蜜蒜味炸雞」、香鹹濃郁「起司炸雞」與獨家口味「韓式甘醬炸雞」三款招牌去骨炸雞拼盤，搭配氣泡飲料可樂、七喜的爽吃組合外，自11/19起至11/30止，更加碼推出連續12天「11月壽星獨享雞汽套餐88折優惠」，凡11月壽星持身分證件(身分證/健保卡/戶籍謄本等)到店內用或外帶「雞汽套餐」，即可享專屬生日優惠！炸雞控千萬別錯過大啖「雞汽套餐」優惠好時機，號名吃貨趕緊加入搶吃行列。