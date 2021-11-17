美國財政部公布，中國在2021年9月份輕微增持美國國債6億美元，總額增至1.04兆美元，為全球第二大持有美國國債的國家。

香港信報17日報導，9月份外國增購美國長期債務142億美元，日本仍然是持有最多美國債務的外國，但9月減持美債202億美元，至約1.3兆美元。