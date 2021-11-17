中國9月輕微增持美國國債6億美元 11:292021/11/17 工商 李書良 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 美國財政部公布，中國在2021年9月份輕微增持美國國債6億美元，總額增至1.04兆美元，為全球第二大持有美國國債的國家。 香港信報17日報導，9月份外國增購美國長期債務142億美元，日本仍然是持有最多美國債務的外國，但9月減持美債202億美元，至約1.3兆美元。 國銀海外獲利 前三季賺逾427億 亞灣5G AIoT園區 增4萬坪空間 #億美 #美國國債 #中國 #輕微 #增持 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 好神國壽買股海賺982億 04:102021/11/17 財經要聞 穆斯克貼文惹上官司 摩通告Tesla 求償1.62億美元 04:102021/11/17 全球財經 《金融股》外資增持 開發金生信心 10:172021/11/17 財經 全球瘋元宇宙 中國監管也擋不住 04:102021/11/17 產業財經 巴菲特減持製藥股 出清默沙東 04:102021/11/17 全球財經 帆宣10月稅後淨利1.27億 年增逾七成 04:102021/11/17 證券．權證 拜習會開啟台灣問題新鬥爭 04:102021/11/17 時論廣場 《商情》中國強勁需求 紐約棉花彈升 10:172021/11/17 財經 社評／掌握拜習會後和平的機會之窗 04:102021/11/17 焦點新聞 哈佛專家：美保衛台灣 並非支持台獨 04:102021/11/17 焦點要聞 劉鶴葉倫上桌 降關稅尋解方 04:102021/11/17 財經要聞 財經熱門新聞 中芯虧大！蔣爸握關鍵技術遭忽視 台積電靠這研發3奈米 - 財經 資深工程師有多賺？老手爆內幕：40歲退休身價破億 - 財經 老美黑手伸進晶片自由市場？張忠謀一席話曝玄機 - 財經 老師電視解盤「這檔」收視狂飆 他驚爆散戶慘了 - 財經 獨》范雲要台電制止前核四廠長放話 退休高層轟：還有言論自由嗎？ - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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