未登記工廠納管申請自去年3月20日起開放受理，凡符合105年5月19日以前既有、從事低污染事業等納管條件者，於明年3月19日以前均可洽工廠所在地方政府主管機關申辦。截至今年11月5日止，台中市受理納管案件計3,430件，居全國之冠，台中市政府經發局也輔導第1家位於特定地區的特定工廠合鴻鍛造模有限公司大里廠，已於今年10月28日取得土地合法化程序。

經發局表示，台中市輔導未登記工廠申請納管計3,430件，已核准2,200件，主要集中於潭雅神、大平霧及烏日等地區，產業類別以金屬製品製造業、機械設備製造業為主，其中1,237家提送工廠改善計畫，更有5家已完成改善並取得特定工廠登記。

中市未登記工廠申請納管-首家土地合法變更完成

取得特定工廠登記5家業者之一的合鴻鍛造模有限公司表示，董事長王炳彥經營傳統手工製模至今47年，於民國75年成立合鴻鍛造模有限公司，從一開始的手工製模到現在的半自動製模生產，秉持「沒有完美的模具，只有客戶滿意的模具」的經營理念，為客戶製作客製化模具，領域涵蓋汽機車零件模具、五金零件模具、手工具零件模具、園藝工具模具、掛鉤模具等。

合鴻鍛造模有限公司說明，考量大里工業區附近交通運輸便利且鄰近上、下游廠商，加上工業土地難尋等因素，最終選擇於大里廠位置設廠，並於101年經經濟部公告劃定為特定地區，配合特定地區輔導政策，於108年與鑫輝工業股份有限公司大里廠合作，提出「經濟部公告特定地區整體變更編定為丁種建築用地興辦事業計畫」，依109年6月2日經濟部未登記工廠輔導管理推動小組第25次會議審查決議，大里廠需取得特定工廠登記後才能辦理用地變更。

合鴻鍛造模有限公司提到，公司積極於去年6月向「台中市政府特定工廠登記單一窗口」提出納管申請、工廠改善計畫，辦理過程中曾因對法規不甚了解遇到困難，非常感謝市府經發、環保、消防、水利、地政等機關竭力協助，順利於今年1月28日取得特定工廠登記、10月28日核准變更為丁種建築用地，邁向合法化道路，工廠合法化後，公司亦將擴大投資、提供就業機會，並持續精進，協助客戶提昇產品附加價值，為台中經濟發展盡一份心力。

經發局說明，既有低污染未登記工廠取得特定工廠後可取得與合法工廠相近的地位，包括可以接電、接水，且不適用違反土地及建築物等法律處罰規定，位於非都市計畫區面積小於5公頃以下，可於121年3月19日前，向市府提出特定工廠申請變更編定為特定目的事業用地後，取得一般工廠登記，完成合法化最後一哩路。

經發局呼籲，既有低污染未登記工廠納管申請將於明年3月19日截止受理，倘未登記工廠符合納管條件者，務必把握機會向「台中市政府特定工廠登記單一窗口」(台中市西區三民路一段158號8樓)提出申請；倘考量本身對納管申請程序及法規陌生，而有意委託代辦業者代為提出申請者，應先對申請流程、相關法規有所了解，並多多比價、審慎瞭解代辦業者專業度及過往實績，避免資訊不對稱，產生誤解或糾紛，如對納管申請有任何疑問，可電洽「台中市政府特定工廠登記單一窗口」諮詢專線04-23696008分機101、107，將由專人服務。