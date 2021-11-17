罹患焦慮、憂鬱症的蘇姓婦人，因安眠藥不夠用，拿兒子、女兒健保卡去冒名到北市某醫院領藥，當時任職醫院的陳姓院長及3名醫師被蘇盧到受不了，只好開藥，事後蘇婦兒子提出檢舉，台北地檢署查出，蘇婦從2018年起共詐領安眠藥21次，依詐欺罪起訴蘇婦，至於該醫院陳姓院長及3名醫師則因詐騙健保補助8162元，獲緩起訴處分，檢方命4名醫師支付國庫80萬元。

檢方調查，蘇婦有多次竊盜前科，曾偷過精品店香水、敬老卡，今年2月偷牽別人腳踏車被逮後，辯稱因疫情關係待業、需照顧病母，並拿出醫院診斷書，證明自己長期患有焦慮症、憂鬱症，被法院判處罰金6000元。

蘇婦兒子日前查覺，自己健保就醫紀錄出現多次異常看診領藥紀錄，懷疑遭人冒名就醫，向健保署檢舉，結果健保署發現，蘇婦兒子是被母親冒名領藥，甚至蘇婦也假冒女兒向北市文山區某醫院領藥。

健保署調查該醫院，時任該醫院院長的陳姓醫師，與另3名醫師因不堪蘇婦一再哀求，明知蘇婦冒名，也協助掛號開藥。

檢方查出，蘇婦因為長期依賴安眠藥，個人的健保補助額度早已不夠用，從2018年5月11日起，21次冒用兒子、女兒的健保卡就診，詐騙健保補助8162元，依法起訴。另陳姓醫院院長等4名醫師，檢方考量4人認罪，且沒有前科，給予4人緩起訴處分，期間2年，要求4人共要支付80萬元處分金給國庫。