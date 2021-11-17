余文樂YouTube個人頻道《Inside Out 》第4集中，他繼續與好友享受露營初體驗，在大快朵頤之餘，亦分享他童年孤獨往事，讓他發誓要當1個肯付出時間陪伴子女的父親。

回想入行工作超過20年，忙得有點失去自我，余文樂說：「曾經1年只有1個月在香港，1星期內去到8個不同的城巿宣傳，我去了哪裏都不知道，感覺沒有自己人生一樣。」婚後就跟經紀人明說如果有小孩，必須讓他請假半年陪伴妻兒，他說：「那時我還沒有小朋友，只要有小朋友，我就會停工半年，我做了20年也沒有請過假，給我請一次，我不想小朋友出來，我要視訊，我要透過朋友親戚去告訴我兒子出來，我不想有這感覺，不想小朋友長大後有這感覺，可能是跟我小時候的經歷有關。」

余文樂在節目中分享跟子女們的親子時光。（Inside out節目提供）

小時候的余文樂，沒緣跟父母一起居住，缺乏父母的愛與關懷，他說：「那時候絕大部份的香港人都在忙工作，我是跟我姨媽住，我哥哥是跟我外婆，我小時候就很記得，為甚麼我爸媽小時不理我，為甚麼上學都永遠見不到爸媽，很深的印象，我就跟自己說，長大也別讓自己的孩子這樣子，我沒有怪責爸媽，雖然小時候我跟我哥都有，我們說小時候沒有理我，現在管我幹嘛？所以有小朋友就盡量抽時間陪伴，小朋友長大就是長大了，拍戲我還是有機會。」

工作停頓也會掀起不少流言，他說：「有人說我不想幹，不是，我其實很少想去解釋，有人說你不紅，有人說你不成，有人說你不受歡迎，紅不紅我不知道，我也從沒覺得自己紅，心態轉變，我經紀人很尊重我，讓我照顧小朋友，現在我想做我覺得開心的事，沒有以前就沒有現在的我，很感恩以前過去的努力及機會，成就我有自由和能力去做想做的事情，跟朋友聊天比賺很多錢更快樂。」節目中更分享跟女兒慶祝生日的親子時光，他表示，太太懷胎女兒7個月時早產，當時每天也在醫院陪著老婆，又擔心女兒的情況，「現在家庭必放在第1位。」