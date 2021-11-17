「全方位鐵人」主持人段慧琳，除了《Go Go Taiwan》節目、YouTube頻道《女力出走》，還持續參加三鐵賽事、運動活動主持，忙碌的她還有Podcast節目《運動人的Pain Cave》。她日前1天連錄6集Podcast節目，訪問運動領域相關人士，還向中藥行訂購「護嗓茶」，希望讓更多人愛上運動，挑戰三鐵與馬拉松。

段慧琳征戰各大馬拉松活動，參加各種艱難賽事就要更了解「怎麼辦活動」，邀請正在宣傳12月26日的「2021 Panasonic Taipei City Run」台北城市路跑活動的協辦單位大漢整合行銷專案執行副總李俊宏與夥伴李政晏來到節目中，來分享活動甘苦談。

段慧琳（左起）、製作人吳奕德日前訪問路跑活動協辦單位大漢整合行銷副總經理與夥伴李政晏。（民視提供）

段慧琳說之前主持馬來松賽事，凌晨4點30分到會場一路忙到下午1點都沒有辦法休息，離開後還看到工作人員在收拾會場，這讓李俊宏說像這次台北路跑因疫情暫緩，報名程序各種壓力排山倒海而來，也提到「皂飛車大賽」有 283 組參賽作品，選出 52 組入圍團隊，吸引5萬5千名觀眾湧入活動現場，為防護車子衝撞安全，早半年就跟農家訂購稻草，這讓段慧琳笑說原來辦活動還要了解南北部農家秋收時序。

段慧琳說這世界上真的是有一群對運動超有熱忱的「傻瓜們」在努力，自己也一樣，這麼瘋狂地主持運動相關類節目。她這次在台北城市路跑邀請下，與製作人老吳要參加12K賽事，段慧琳笑說現場有家電抽獎，對12K非常有把握，希望抽到洗衣機來貼補家用。本集的《運動人的Pain Cave》將於周四早7點30分播出。